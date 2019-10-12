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В ООС не утихают обстрелы: 12 нарушений режима "тишины"

В ООС не утихают обстрелы: 12 нарушений режима "тишины"
08:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

Боевики незаконных вооруженных формирований 8 раз нарушили режим прекращения огня, еще 4 обстрелы оккупанты совершили ночью, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"11 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия...В результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: два раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; у Славного и Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил: у Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе Южного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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"С начала этого периода (суток - ред.) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня", - сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: дважды у Водяного - со станковых противотанковых гранатометов и минометов калибра 120 мм; Вблизи Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Новогнатовки – из станкового противотанкового гранатомета.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет", - подытожили в штабе ООС.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРЛО, ОРДЛО, ОДЛО, ООС.
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