Белоруса, которого разыскивал Интерпол, задержали в Украине

Новости Украины:Гражданин Белоруссии попытался пересечь границу Украины.

Во время прохождения пограничного контроля на въезде в Украину, пограничники задержали гражданина Беларуси, которого разыскивает Интерпол. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, передает.

Сообщается, что вчера в пункте пропуска "Новые Яриловичи" пограничники Черниговского отряда задержали преступника, который находился в международном розыске.

"Гражданин Беларуси прибыл на въезд в Украину. Во время прохождения пограничного контроля гражданином, пограничники зафиксировали срабатывание базы данных Интерпола. Как выяснилось впоследствии, мужчину разыскивали правоохранительные органы Франции за контрабандную деятельность", — говорится в сообщении.

Указано, что пограничники задержали преступника и передали сотрудникам Национальной полиции в Черниговской области.