Мужчина на Донетчине молотком забил своих родственников (Фото)

Новости Украины:В результате бытового конфликта в Донецкой области произошло убийство сыном своих родителей.

В Донецкой области мужчина во время ссоры убил своих родителей молотком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.

"Вчера, 11 октября, в полицию позвонил мужчина и сообщил, что совершил "страшный поступок", однако, какой именно, объяснить не смог. Как оказалось, во время ссоры он убил своих родителей", — говорится в сообщении.

Сообщается, что преступление произошло около 12.00 в одном из населенных пунктов Мангушский района. Установлено, что между сыном и его родителями возник бытовой конфликт, а впоследствии словесная перепалка приобрела тяжелые последствия.

"Мужчина нанес 69-летним родственникам удары молотком, не совместимые с жизнью. Придя в себя, мужчина позвонил в полицию", — рассказали в полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Мангушского отделения полиции. Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу. По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Сейчас преступник задержан в порядке ст. 208 уголовного-процессуального кодекса Украины.

Мужчине грозит либо лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

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