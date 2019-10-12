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В Одессе арестовали подозреваемого в нападении на активистку Радченко

В Одессе арестовали подозреваемого в нападении на активистку Радченко
14:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Алина Радченко связывает нападение со своей оппозиционной деятельностью против действующей городской власти.

В Одессе арестован второй подозреваемый в нападении в 2017 году на известную активистку Алину Радченко (Подолянку).

Об этом в Facebook сообщила сама Радченко.

"Полиция задержала второго нападающего на меня – Минаева, и доставила в суд. Он скрывался, на судебные заседания не являлся", - написала активистка.

По ее данным, 11 октября суд избрал Минаеву меру пресечения в виде содержания под стражей. Таким образом, сейчас двое исполнителей нападения находятся в СИЗО.

"Организаторы преступления: Палютин - ночной арест, Волканов - в бегах, Корчагин - мертв. По заказчикам – ноль", - акцентировала Радченко.

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Как отмечает общественница, вчера, когда президент Украины Владимир Зеленский находился в Одессе, ей удалось задать вопрос главе государства о нападениях на городских активистов, и заявить, что заказчиками нападений, по ее мнению, являются якобы мэр Одессы Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник.

В связи с этим она попросила Зеленского, чтобы он встретился с одесскими активистами.

Президент ответил, что встречался в Киеве с пострадавшими и рекомендовал коммуницировать с новым председателем Одесской ОГА Максимом Куцым.

11 сентября 2017 г. в центре Одессы злоумышленники избили активистку Радченко, известную как Подолянка.

17 декабря 2018 г. во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию сведений о нападениях на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов Радченко заявила, что нападение связывает со своей оппозиционной деятельностью против действующей городской власти.

По ее словам, 10 декабря был арестован причастный к нападению (предполагаемый заказчик или организатор) Виталий Палютин, у которого якобы "прямая связь" с мэром Трухановым. Она продемонстрировала на заседании фотографию, на которой вместе двое мужчин в спортивной форме и Труханов. Активистка показала на одного из неизвестных, сказав, что это и есть Палютин.

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В январе 2019 г. Киевский райсуд Одессы отпустил Палютина из СИЗО, изменив меру пресечения на ночной домашний арест.

В мае начальник следственного управления регионального главка Нацполиции Сергей Шайхет заявил, что суд арестовал одного из мужчин, который подозревается в нападении на Радченко.

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Одесса, Одесская область, Нацполиция, Алина Радченко.
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