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Хмельницкий будет перерабатывать мусор за средства ЕБРР

Хмельницкий будет перерабатывать мусор за средства ЕБРР
20:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Хмельницкий объявит международный тендер на строительство мусороперерабатывающего завода.

Весной в 2020 году хмельницкие власти намерены объявить международный тендер на строительство мусороперерабатывающего завода ожидаемой стоимостью 700 млн грн.

Об этом мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил в эфире местного телеканала.

По словам городского головы, в феврале следующего года ожидается подписание кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 15 млн евро, предусмотренную на строительство мусороперерабатывающего предприятия.

Кроме этого, ЕБРР выделит еще 5 млн евро грантовых средств на упорядочение полигона твердых бытовых отходов в Хмельницком.

"После подписания этих соглашений на весну мы можем объявлять международный тендер на строительство мусороперерабатывающего завода ожидаемой стоимостью 700 млн грн", - отметил Симчишин.

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Мэр добавил, что до конца текущего года коммунальное предприятие "Спецкоммунтранс" приобретет земельный участок площадью 5,6 га, расположенный на территории Олешинского сельского совета Хмельницкого района, где власти планируют построить завод.

Ранее мэр Хмельницкого обещал построить мусороперерабатывающий завод до 2022 года. Ориентировочная стоимость завода, по его словам, должна была составить 37 млн евро.

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Завод, ЕБРР, Хмельницкий, мусороперерабатывающий завод.
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