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Пьяный полицейский из Киева устроил ДТП на Винничине - ГБР

Пьяный полицейский из Киева устроил ДТП на Винничине - ГБР
20:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГБР

Новости Украины:На Винничине произошло ДТП по вине полицейского Святошинского управления полиции Киева.

В Винницкой области полицейский Святошинского управления полиции Киева навеселе выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi 80, в результате чего погиб человек, еще двое получили травмы. Об этом сообщает ГБР.

"По предварительной информации: полицейский в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля марки "Skoda Octavia", совершил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем "Audi 80". В результате ДТП трое пострадавших получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу, где один из них скончался", — указано в сообщении.

Правоохранители открыто уголовное производство по статье нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Процессуальное руководство в нем осуществляет прокуратура Винницкой области.

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Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Киев, ДТП, Винницкая область, Авария, ГБР.
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