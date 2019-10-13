Скачать
Воскресенье, 13.10.2019
Пристайко не видит необходимости во встрече с Лавровым
Пристайко не видит необходимости во встрече с Лавровым
Арахамия: "Слуга народа" пока не готова к местным выборам
Арахамия: "Слуга народа" пока не готова к местным выборам
Последний бой Александра Усика (Видео)
Последний бой Александра Усика (Видео)
Никогда не продолжайте терпеть эту боль (Фото)
Никогда не продолжайте терпеть эту боль (Фото)

В Киеве полицейские обнаружили в авто боевые гранаты (Фото)

В Киеве полицейские обнаружили в авто боевые гранаты (Фото)
05:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В столице в старом Ford патрульные полицейские нашли боевые гранаты.

В Киеве в стареньком Ford нашли боевые гранаты. Об этом сообщает «Киев Оперативный».

Около 23:30 на улице Заболотного инспекторы патрульной полиции остановили старенький Ford, который недавно проходил по ориентировке как автомобиль, из которого были осуществлены выстрелы.

Во время поверхностного осмотра было обнаружено несколько гранат (одна из них с запалом). На место в срочном порядке были вызваны взрывотехники, сотрудники ГСЧС и следователи главного управления полиции в городе Киеве. Сейчас пытаются выяснить, откуда у этих людей боевые гранаты.

В Запорожской области сотрудники СБУ нашли тайник с патронами и гранатами

Напоминаем, на Сумщине несовершеннолетний юноша во время поисков металла наткнулся в яру на полиэтиленовый пакет, в котором были спрятаны два боевых гранатомета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Полиция, Граната, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хмельницкий будет перерабатывать мусор за средства ЕБРР
02 К сожалению, они реально существуют: самые загрязненные места на планете
03 Невероятно нежный образ: королева Летиция поразила роскошным нарядом
04 Последний бой Александра Усика (Видео)
05 В Канаде вновь заговорили о безвизе с Украиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве полицейские обнаружили в авто боевые гранаты (Фото)
В Киеве полицейские обнаружили в авто боевые гранаты (Фото)
СМИ: Ельченко может стать посолом в США
СМИ: Ельченко может стать посолом в США
В Штатах суд запретил выпуск криптовалюты Telegram
В Штатах суд запретил выпуск криптовалюты Telegram
Отличная &quot;броня&quot;: специи, которые могут защитить от многих инфекций
Отличная "броня": специи, которые могут защитить от многих инфекций
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь