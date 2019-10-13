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В Киеве в последствии массовой драки скончался молодой парень (Видео)

В Киеве в последствии массовой драки скончался молодой парень (Видео)
10:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:Facebook

Новости Украины:Свидетель видел, как несколько человек били другого ногами, после чего скрылись.

На улице Панельная в Киеве в результате конфликта погиб парень 1996 года рождения.

Об этом сообщает Информатор.

Правоохранители прибыли на вызов о массовой драке около 00:40. Полиция задержала несколько человек, которые могли видеть, что произошло.

По словам полицейских и свидетелей, конфликт вспыхнул между несколькими людьми. Свидетель видел, как несколько человек били другого ногами, после чего скрылись. Прибывшие на место патрульные сначала искали участников драки и только потом обнаружили лежащего на тротуаре мужчину.

На месте работают следователи, они опрашивают свидетелей и пытаются выяснить обстоятельства трагедии у другого участника конфликта.

Напомним, в Херсонской области брат убил двоюродного брата из-за телефона.

В Черновицкой области произошли сразу два жутких ДТП

Как сообщалось ранее, полиция заявляет о госпитализации полицейского и задержании двух человек в результате конфликта с добровольцами.

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Киев, Драка, Погибшие, Нацполиция.
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