В Киеве в последствии массовой драки скончался молодой парень (Видео)

Новости Украины:Свидетель видел, как несколько человек били другого ногами, после чего скрылись.

На улице Панельная в Киеве в результате конфликта погиб парень 1996 года рождения.

Об этом сообщает Информатор.

Правоохранители прибыли на вызов о массовой драке около 00:40. Полиция задержала несколько человек, которые могли видеть, что произошло.

По словам полицейских и свидетелей, конфликт вспыхнул между несколькими людьми. Свидетель видел, как несколько человек били другого ногами, после чего скрылись. Прибывшие на место патрульные сначала искали участников драки и только потом обнаружили лежащего на тротуаре мужчину.



На месте работают следователи, они опрашивают свидетелей и пытаются выяснить обстоятельства трагедии у другого участника конфликта.

Напомним, в Херсонской области брат убил двоюродного брата из-за телефона.

Как сообщалось ранее, полиция заявляет о госпитализации полицейского и задержании двух человек в результате конфликта с добровольцами.