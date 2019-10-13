За текущие сутки боевики уже атаковали украинские позиции

За текущие сутки, по состоянию на 12:00, на Донбассе зафиксировано 4 нарушения "режима тишины".
Об этом сообщил Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник на брифинге.
Все нарушения противника фиксировались на луганском направлении. Враг атакует украинские позиции минами 82-го калибра.
Военнослужащие из состава Объединенных сил трижды отвечали противнику огнем из пехотного оружия, тем самим демонстрируя готовность к любым наступлениям.
Боевых потерь зафиксировано не было.
Напомним, на минувшие сутки боевики 23 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военнослужащих.