За текущие сутки боевики уже атаковали украинские позиции

Новости Украины:Боевых потерь зафиксировано не было.

За текущие сутки, по состоянию на 12:00, на Донбассе зафиксировано 4 нарушения "режима тишины".

Об этом сообщил Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник на брифинге.

Все нарушения противника фиксировались на луганском направлении. Враг атакует украинские позиции минами 82-го калибра.

Военнослужащие из состава Объединенных сил трижды отвечали противнику огнем из пехотного оружия, тем самим демонстрируя готовность к любым наступлениям.

Боевых потерь зафиксировано не было.

Напомним, на минувшие сутки боевики 23 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военнослужащих.