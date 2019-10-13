В Киеве женщина бросилась под колеса переполненного автобуса (Видео)

Новости Украины:Пострадавшая женщина получила переломы обеих ног.

В субботу, 12 октября, в Киеве на Броварской окружной женщина попала под колеса маршрутного такси, которое ехало с пассажирами в направлении столицы.

Об этом сообщает Информатор.

Момент аварии зафиксировал видеорегистратор другого водителя. На видео заметно, как маршрутка едет, не превышая скорость. В этот момент женщина начала выходить на дорогу в неположенном месте, а автобус остановился. Когда маршрутка возобновила движение, женщина вдруг бросилась под колеса и транспортное средство переехал ей ноги.

По словам водителя, прислал видео, в результате аварии пострадавшая получила переломы обеих ног. Почему женщина бросилась под автобус, неизвестно.

На месте работали правоохранители, медики и следственно-оперативная группа. Детали инцидента устанавливаются.