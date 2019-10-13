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В Киеве женщина бросилась под колеса переполненного автобуса (Видео)

В Киеве женщина бросилась под колеса переполненного автобуса (Видео)
16:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:Facebook

Новости Украины:Пострадавшая женщина получила переломы обеих ног.

В субботу, 12 октября, в Киеве на Броварской окружной женщина попала под колеса маршрутного такси, которое ехало с пассажирами в направлении столицы.

Об этом сообщает Информатор.

Момент аварии зафиксировал видеорегистратор другого водителя. На видео заметно, как маршрутка едет, не превышая скорость. В этот момент женщина начала выходить на дорогу в неположенном месте, а автобус остановился. Когда маршрутка возобновила движение, женщина вдруг бросилась под колеса и транспортное средство переехал ей ноги.

По словам водителя, прислал видео, в результате аварии пострадавшая получила переломы обеих ног. Почему женщина бросилась под автобус, неизвестно.

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На месте работали правоохранители, медики и следственно-оперативная группа. Детали инцидента устанавливаются.

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Киев, ДТП, Автобус, Нацполиция.
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