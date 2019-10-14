В Киеве произошло масштабное ДТП: погиб водитель скорой (Фото)

Новости Украины:В столице в результате ДТП, с участием скорой помощи, погиб водитель.

В результате дорожно-транспортного происшествия, с участием кареты скорой помощи, в воскресенье вечером в Киеве погиб водитель скорой, шестеро человек пострадали, из них трое детей, сообщает портал "dtp.kiev.ua".

"Предварительно, девушка с двумя детьми на Пежо двигалась по ул.Ватутина прямо к Троещине на зеленый свет. Скорая с больным ребёнком двигалась на красный свет с Маяковского на Перова, скорая протаранила Пежо в левый борт и опрокинулась. Водитель скорой сильно ударился головой в правую стойку и погиб на месте. Еще двое врачей скорой в критическом состоянии были госпитализированы, ребёнок в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении на странице портала в Фейсбук.

Кроме того, пострадали также девушка с Пежо и двое ее детей. "Все трое были также срочно госпитализированы", – отмечено в сообщении.

По словам свидетелей водитель скорой включил сирену за несколько секунд до удара.