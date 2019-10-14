Убийство в столице: стали известны детали

Новости Украины:Экс-нардеп рассказал подробности убийства в Киеве.

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук обнародовал имя мужчины, которого застрелили сегодня в Киеве.

Об этом экс-депутат написал в своем фейсбуке.

"Несколько часов назад почти в центре Киева московским агентами из огнестрельного оружия убит Арслан Гусейнов, который принадлежал к движению кавказского антикремлевского сопротивления. Последнее время жил в украинской столице", - написал Мосийчук.

Также детали преступления сообщили в сообществе dtp.kiev.ua.

"Двое мужчин кавказской внешности совершили пять выстрелов и ранили человека у остановки трамваев, по улице Дегтяревской. В следствии стрельбы раненый погиб в больнице, спустя час после происшествия.После чего преступники скрылись на черном Toyota Camry с номерами АХ2531ЕО в сторону станции метро «Лукьяновская». Номера зарегистрированы на Daewoo Lanos. Злоумышленники вооружены. Полиция ввела оперативный план «Сирена». Из возможных особых примет, у авто могут быть диски в форме звезд", - сказано в сообщении.

Напоминаем, убийство произошло на улице Дегтяревской – нападавшие несколько раз выстрелили в сторону потерпевшего и скрылись на черном авто. Мужчина скончался в больнице, злоумышленников разыскивают.