Скачать
Понедельник, 14.10.2019
Епифаний о признании ПЦУ Греческой церковью: "Хороший толчок для развития"
Епифаний о признании ПЦУ Греческой церковью: "Хороший толчок для развития"
Главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию в Украине
Главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию в Украине
Украина - Португалия: слова Шевченко перед матчем
Украина - Португалия: слова Шевченко перед матчем
Рецепт дня: курица по-китайски
Рецепт дня: курица по-китайски

Убийство в столице: стали известны детали

Убийство в столице: стали известны детали
05:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Экс-нардеп рассказал подробности убийства в Киеве.

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук обнародовал имя мужчины, которого застрелили сегодня в Киеве.

Об этом экс-депутат написал в своем фейсбуке.

"Несколько часов назад почти в центре Киева московским агентами из огнестрельного оружия убит Арслан Гусейнов, который принадлежал к движению кавказского антикремлевского сопротивления. Последнее время жил в украинской столице", - написал Мосийчук. 

Также детали преступления сообщили в сообществе dtp.kiev.ua.

"Двое мужчин кавказской внешности совершили пять выстрелов и ранили человека у остановки трамваев, по улице Дегтяревской. В следствии стрельбы раненый погиб в больнице, спустя час после происшествия.После чего преступники скрылись на черном Toyota Camry с номерами АХ2531ЕО в сторону станции метро «Лукьяновская». Номера зарегистрированы на Daewoo Lanos. Злоумышленники вооружены. Полиция ввела оперативный план «Сирена». Из возможных особых примет, у авто могут быть диски в форме звезд", - сказано в сообщении.

Напоминаем, убийство произошло на улице Дегтяревской – нападавшие несколько раз выстрелили в сторону потерпевшего и скрылись на черном авто. Мужчина скончался в больнице, злоумышленников разыскивают.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Полиция, Убийство.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ПА НАТО говорили о "плане Маршалла для Украины"
02 В НБУ сообщили об уменьшении объема наличных
03 Время прокачивать навыки: за что работодатели готовы поднимать зарплату
04 Немецкая компания Hymer планирует выпустить уникальный дом на колесах (Видео)
05 Хэллоуин в Диснейленде: актриса Меган Фокс делится фото со своего отпуска (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В США разбился канадский учебный самолет (Видео)
В США разбился канадский учебный самолет (Видео)
Убийство в столице: стали известны детали
Убийство в столице: стали известны детали
Стрельба в Филадельфии: шесть человек пострадали
Стрельба в Филадельфии: шесть человек пострадали
Это невероятно: потрясающие вязанные костюмы (Фото)
Это невероятно: потрясающие вязанные костюмы (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь