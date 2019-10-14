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Кличко назвал вероятный период строительства метро на Троещине

Кличко назвал вероятный период строительства метро на Троещине
08:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Мэр Киева сообщил, что линию метро на Троещину смогут построить за 3-5 лет.

Линию метро на Троещину удастся построить только через 3-5 лет, при условии финансирования, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Что касается метро на Троещину - не буду манипулировать, ни в коем случае не буду что-то обещать, если будет финансирование - это вопрос 3-5 лет", - сказал градоначальник столицы в программе "Мага", которую транслировали в эфире "112 Украина" в воскресенье вечером.

Кличко добавил, что к концу следующего года планируется запуск автосообщения между левым и правым берегом.

Кроме того, по его данным 75 мостов находятся в предаварийном состоянии, 3 - в аварийном. Среди мостов, находящихся в аварийном состоянии - мост Метро и мост Патона.

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"Как я могу закрыть мост Метро, как я могу закрыть мост Патона, который в аварийном состоянии? Действительно, там затруднено движение, но мы должны сделать, чтобы они не рухнули. Десятки лет не вкладывались деньги в инфраструктуру, и мы сейчас все силы бросили на то, чтобы эти мосты дальше продолжали выполнять свою функцию. К концу следующего месяца пролив возле Гидропарка будет уже полностью открыт - работы идут и днем, и ночью. Работы идут еще и под мостом", - сказал Кличко.

Он добавил, что в Киеве необходимо ремонтировать Южный и Северный мосты, а также Подольско-Воскресенский мост.

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, Метро, Троещина.
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