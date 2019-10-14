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Сегодня центр Киева перекроют из-за двух шествий

Сегодня центр Киева перекроют из-за двух шествий
10:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: lime.apostrophe.ua

Новости Украины:На Покрову в центре Киева перекроют движение транспорта из-за двух шествий.

В понедельник, 14 октября, в центре Киева пройдут два шествия, из-за которых будет перекрыто движения транспорта, сообщили в патрульной полиции Украины.

По словам полицейских, ориентировочно улицы временно закроют для транспорта в 14:00.

Одна колонна двинется по маршруту от парка имени Тараса Шевченко до ул.Банковой, другая - от парка имени Тараса Шевченко до ул.Грушевского (площадь Конституции). Пешеходными на некоторое время станут бульвар Тараса Шевченко, Крещатик, ул.Михаила Грушевского, Аллея Небесной Сотни, улицы Банковая, Институтская и Шелковичная.

В полиции подчеркнули, что после прохождения колонны движение по улицам сразу возобновят.

Как сообщалось, 14 октября из-за проведения матча между национальными сборными командами Украины и Португалии, наземный пассажирский транспорт изменит график работы.

На время шествия болельщиков возможно временное приостановление движения транспорта на маршрутах: автобусов №№ 20, 55, 69; троллейбусов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15. После завершения матча, в ночь на 15 октября, на час будет продлена работа маршрутов: троллейбусных - №№ 3, 8, 16, 18, 24, 26, 31, 37, 41,42-Д, 50; трамвайных - №№ 1, 8, 28, 33; автобусных в режиме маршрутного такси - №№ 155, 166, 181, 182, 208, 220, 502, 516, 550.

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Также на час 14 октября продлит работу метро.

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Киев, Праздник, Крещатик, Покров, Покрова, 14 октября, День защитника Украины.
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