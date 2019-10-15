В Ужгороде из-за пожара в больнице эвакуировали 150 пациентов

Новости Украины:Пациентов эвакуировали из-за угрозы отравления угарным газом.

В связи с пожаром, произошедшим в понедельник, 14 октября, в Ужгородской городской клинической больнице эвакуированы 150 человек. Об этом сообщают в УДСНС в Закарпатской области.

“14 октября в 14:04 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании на территории Ужгородской городской клинической больницы по адресу: г. Ужгород, ул. Грибоедова. По прибытию на место подразделений ГСЧС выяснилось, что горело в одной из комнат в подвальном помещении. Там, вероятно из-за короткого замыкания загорелся мусор и другие вещи, которые находились внутри”, - говорится в сообщении.

В 14:20 пожар на площади 8 кв.м был локализован и в 14:50 ликвидирован окончательно. Над ликвидацией работали 20 спасателей и 4 единицы техники. Как сообщают спасатели, пострадавших нет. Причина возгорания и нанесенный материальный ущерб устанавливаются.