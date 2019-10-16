Полиция ищет анонима, "заминировавшего" школы, гимназии и лицей в Харькове

Новости Украины:Информация о минировании пяти учебных заведений в Харькове, поступившая на электронную почту полиции во вторник, не подтвердилась.

"Специалисты осмотрели более 20 тыс. кв.м помещений и почти 11 тыс. кв.м прилегающей территории, эвакуировали почти 3 тыс. человек. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о произошедшем зарегистрирована в Немышлянском и Шевченском отделах полиции Харькова. Решается вопросы об открытии уголовного производства. Правоохранители предпринимают меры, чтобы установить личность лжеминера и задержать его.

Ранее во вторник аноним по электронной почте сообщил, что взрывчатка заложена в лицее на ул.Велозаводская, в двух гимназий на ул.Культуры и Космонавтов, а также в школах на ул. Целиноградской и Балакирева.