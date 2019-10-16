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В ОБСЕ выяснили, как проходит "перепись населения" на оккупированном Донбассе

В ОБСЕ выяснили, как проходит "перепись населения" на оккупированном Донбассе
03:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:На временно оккупированной территории Донбасса с 1 октября российские оккупационные администрации начали так называемую “перепись населения".

В неподконтрольных правительству Украины районах Донецкой и Луганской областей проводится "перепись населения". Об этом сообщается в обнародованном 15 октября ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"14 октября 12 человек из неподконтрольных правительству районов Донецкой области сказали наблюдателям, что приняли участие в переписи населения. В центре переписи населения, расположенном в учебном заведении в Горловке, три женщины и двое мужчины, проводившие перепись, сообщили миссии, что люди, которые собирают данные для нее, прошли обучение, и им выдавались буклеты с инструкциями", - говорится в отчете.

Рядом с другим таким "центром" в Горловке четыре женщины сообщили наблюдателям, что "перепись населения" был хорошо прорекламирована в СМИ. По их словам, местные жители получали соответствующие SMS-сообщения.

"В тот же день в н. п. Голубовка (бывш. Кировск; неподконтрольный правительству, 51 км к западу от Луганска) и н. п. Лозовский (неподконтрольный правительству, 32 км к западу от Луганска) двое жителей (мужчины в возрасте 35 и 75 лет) рассказали, что лица, которые проводят перепись населения, посетили их места жительства и не требовали никаких документов с целью сбора данных для переписи", - сообщили в миссии ОБСЕ.

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Как сообщалось, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях с 1 октября российские оккупационные администрации начали так называемую “перепись населения”. По данным разведки, ей подлежат все лица, которые были прописаны до 2014 года на ныне временно оккупированных территориях.

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Донецкая область, Луганская область, ОБСЕ, Донбасс, Перепись населения, Новости Донбасса.
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