Скачать
Среда, 16.10.2019
Оккупанты продолжают ограничивать работу миссии ОБСЕ на Донбассе
Оккупанты продолжают ограничивать работу миссии ОБСЕ на Донбассе
Сайдик впечатлен темпами ремонта моста в Станице Луганской
Сайдик впечатлен темпами ремонта моста в Станице Луганской
"Будем обсуждать": Павелко - о будущем Шевченко в сборной
"Будем обсуждать": Павелко - о будущем Шевченко в сборной
Это десерты: молодой кондитер создает "не скучную" еду (Фото)
Это десерты: молодой кондитер создает "не скучную" еду (Фото)

В Одесском СИЗО за три недели умерли четверо заключенных

В Одесском СИЗО за три недели умерли четверо заключенных
06:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Правоохранители обнародовали эту информацию в связи с тем, что в СМИ появились публикации о «загадочных смертях» заключенных в СИЗО.

В Одесском следственном изоляторе за три недели умерли четверо заключенных, один из которых совершил самоубийство. В Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, в период с 20 сентября по 10 октября в Одесском СИЗО зафиксировано 4 случая смертей заключенных.

«Из них 3 биологические смерти и 1 случай самоубийства», - заявили в ведомстве.

Как подчеркнули в управлении, вышеназванная информация обнародована в связи с тем, что в отдельных СМИ появились публикации о «загадочных смертях» заключенных в СИЗО. В частности, сославшись в одном из случаев на родственников умершего, было высказано предположение, что к гибели заключенных могло привести употребление опасных наркотических средств.

На Донетчине наблюдатели зафиксировали за сутки 325 взрывов

В управлении утверждают, что согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, биологические смерти вызваны диагностированными болезнями.По всем фактам открыты уголовные производства, ведется следствие, также назначено служебное расследование.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, СИЗО, Одесское СИЗО, Умерли заключенные.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса
02 Гороскоп на завтра, 16 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Защитник сборной Португалии назвал причины поражения против Украины
04 Пристайко: У нас есть консенсус с министрами иностранных дел ЕС
05 У Кучмы подытожили проделанную работу ТКГ в Минске
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Туман начинает покорять: прогноз погоды на завтра
Туман начинает покорять: прогноз погоды на 16 октября
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.10 - 13.10)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.10 - 13.10)
Переход Украины на зимнее время: когда и как
Переход Украины на зимнее время: когда и как
Рецепт дня: морковно-яблочные оладьи с изюмом, ванилью и корицей
Рецепт дня: морковно-яблочные оладьи с изюмом, ванилью и корицей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь