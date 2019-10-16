Скачать
Среда, 16.10.2019
Оккупанты продолжают ограничивать работу миссии ОБСЕ на Донбассе
Оккупанты продолжают ограничивать работу миссии ОБСЕ на Донбассе
Сайдик впечатлен темпами ремонта моста в Станице Луганской
Сайдик впечатлен темпами ремонта моста в Станице Луганской
"Будем обсуждать": Павелко - о будущем Шевченко в сборной
"Будем обсуждать": Павелко - о будущем Шевченко в сборной
Это десерты: молодой кондитер создает "не скучную" еду (Фото)
Это десерты: молодой кондитер создает "не скучную" еду (Фото)

Житель Киева подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах

Житель Киева подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах
05:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Подозреваемый разместил на сайте объявление про покупку иностранной валюты.

Киевская городская прокуратура №7 сообщила 22-летнему жителю Киева о подозрении в мошенничестве с целью завладения чужими средствами в особо крупных размерах.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, подозреваемый разместил на сайте miniaylo.finance.ua объявление про покупку иностранной валюты.

Пострадавший, которому мошенник предложил обменять $15 тыс. на гривны, заметил, что переданные деньги ненастоящие. Злоумышленника задержали по горячим следам.

В результате обысков правоохранители изъяли около семи миллионов фальшивых гривен по месту жительства подозреваемого. Также они нашли аппаратуру для печати фальшивых купюр.

Украинцы добровольно сдали более трех тысяч единиц оружия в полицию

Мошеннику объявили подозрение по ч.3 ст.15, ч.3 ст. 190 УК Украины (покушение на мошенничество). Следственные действия ведутся, правоохранительные службы проверяют наличие сообщников и похожие эпизоды в разных районах столицы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Мошенничество, Деньги, Обмен, Мошенничество в крупных размерах.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса
02 Гороскоп на завтра, 16 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Защитник сборной Португалии назвал причины поражения против Украины
04 Пристайко: У нас есть консенсус с министрами иностранных дел ЕС
05 У Кучмы подытожили проделанную работу ТКГ в Минске
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Туман начинает покорять: прогноз погоды на завтра
Туман начинает покорять: прогноз погоды на 16 октября
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.10 - 13.10)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.10 - 13.10)
Переход Украины на зимнее время: когда и как
Переход Украины на зимнее время: когда и как
Рецепт дня: морковно-яблочные оладьи с изюмом, ванилью и корицей
Рецепт дня: морковно-яблочные оладьи с изюмом, ванилью и корицей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь