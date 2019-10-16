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Среда, 16.10.2019
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Погода в Украине порадует густым туманом и теплом до +23°

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Погода в Украине порадует густым туманом и теплом до +23°
07:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Утренний туман, а затем теплая дневная температура ожидают украинцев в ближайшие дни.

Ближайшие двое суток, 16 и 17 октября, в Украине будет господствовать теплая, сухая воздушная масса в поле высокого атмосферного давления.

Как сообщает Укргидрометцентр, ожидается погода без осадков. Ночью и утром в южной части, центральных, восточных областях и в Карпатском регионе местами туман.

Ветер южный, на юге и востоке страны – восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°, днем 18-23°; в Карпатах ночью местами 0-5° тепла, днем 12-17°.

В Киеве - без осадков. Ветер южный , 5-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 октября самая высокая температура днем была 23,4° в 2018 году, самая низкая ночью -4,9° в 1976 году.

Прогноз погоды на среду, 16 октября, по Украине:

  • Ужгород – +22...+24, переменная облачность, сухо

  • Львов – +21...+23, переменная облачность, сухо

  • Ивано-Франковск – +21...+23, переменная облачность, сухо

  • Тернополь – +19..+21, переменная облачность, сухо

  • Черновцы – +20...+22, переменная облачность, сухо

  • Хмельницкий – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Луцк – +19...+21, переменная облачность, сухо

  • Ровно – +19...+21, переменная облачность, сухо

  • Житомир – +19...+21, переменная облачность, сухо

  • Винница – +19...+21, переменная облачность, сухо

  • Одесса – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Николаев – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Херсон – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Симферополь – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Кропивницкий – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Чернигов – +20...+22, переменная облачность, сухо

  • Сумы – +19...+21, переменная облачность, сухо

  • Полтава – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Днепр – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Донецк – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Луганск – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Харьков – +20...+22,  переменная облачность, без осадков

  • Киев – +20...+22, переменная облачность, сухо

Прогноз погоды на 16 октября

Прогноз погоды на 17 октября

В четверг, 17 октября, также без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 17-22°.

В Киеве осадки не ожидаются. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 20-22°.

Напомним, два температурных рекорда были побиты в Киеве 13 октября, сообщила Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

Согласно наблюдениям, после полудня в воскресенье, 13 октября, столбик термометра в столице максимально поднялся до отметки +23,8°С, что на 0,4°С выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 2014 году.

Кроме того, среднесуточная температура воздуха 13 октября впервые за 139 лет составила +16,6°С, что на 0,4°С выше соответствующего рекордного значения для этого дня в 1896 году.

"Это первые, но, наверное, не последние рекорды нынешней осени", - прогнозируют в Центральной геофизической обсерватории.

Народный прогноз погоды 

Низкие темные облака предвещают холод, а возможно, и снегопад.

Галки собираются стаями и кричат — будет ясная погода.

Воробьи перелетают стайками с места на место — перед ненастьем.

Если мыши копают норы на южную сторону — зима будет холодной.

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Погода, Укргидрометцентр, Туман, Прогноз погоды.
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