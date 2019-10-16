Погода в Украине порадует густым туманом и теплом до +23°

Ближайшие двое суток, 16 и 17 октября, в Украине будет господствовать теплая, сухая воздушная масса в поле высокого атмосферного давления.
Как сообщает Укргидрометцентр, ожидается погода без осадков. Ночью и утром в южной части, центральных, восточных областях и в Карпатском регионе местами туман.
Ветер южный, на юге и востоке страны – восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 5-10°, днем 18-23°; в Карпатах ночью местами 0-5° тепла, днем 12-17°.
В Киеве - без осадков. Ветер южный , 5-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 20-22°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 октября самая высокая температура днем была 23,4° в 2018 году, самая низкая ночью -4,9° в 1976 году.
Прогноз погоды на среду, 16 октября, по Украине:
Ужгород – +22...+24, переменная облачность, сухо
Львов – +21...+23, переменная облачность, сухо
Ивано-Франковск – +21...+23, переменная облачность, сухо
Тернополь – +19..+21, переменная облачность, сухо
Черновцы – +20...+22, переменная облачность, сухо
Хмельницкий – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Луцк – +19...+21, переменная облачность, сухо
Ровно – +19...+21, переменная облачность, сухо
Житомир – +19...+21, переменная облачность, сухо
Винница – +19...+21, переменная облачность, сухо
Одесса – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Николаев – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Херсон – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Симферополь – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Кропивницкий – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Черкассы – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Чернигов – +20...+22, переменная облачность, сухо
Сумы – +19...+21, переменная облачность, сухо
Полтава – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Днепр – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Запорожье – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Донецк – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Луганск – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Харьков – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Киев – +20...+22, переменная облачность, сухо
Прогноз погоды на 16 октября
Прогноз погоды на 17 октября
В четверг, 17 октября, также без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 17-22°.
В Киеве осадки не ожидаются. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 20-22°.
Напомним, два температурных рекорда были побиты в Киеве 13 октября, сообщила Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.
Согласно наблюдениям, после полудня в воскресенье, 13 октября, столбик термометра в столице максимально поднялся до отметки +23,8°С, что на 0,4°С выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 2014 году.
Кроме того, среднесуточная температура воздуха 13 октября впервые за 139 лет составила +16,6°С, что на 0,4°С выше соответствующего рекордного значения для этого дня в 1896 году.
"Это первые, но, наверное, не последние рекорды нынешней осени", - прогнозируют в Центральной геофизической обсерватории.
Народный прогноз погоды
Низкие темные облака предвещают холод, а возможно, и снегопад.
Галки собираются стаями и кричат — будет ясная погода.
Воробьи перелетают стайками с места на место — перед ненастьем.
Если мыши копают норы на южную сторону — зима будет холодной.