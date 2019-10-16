Погода в Украине порадует густым туманом и теплом до +23°

Новости Украины:Утренний туман, а затем теплая дневная температура ожидают украинцев в ближайшие дни.

Ближайшие двое суток, 16 и 17 октября, в Украине будет господствовать теплая, сухая воздушная масса в поле высокого атмосферного давления.

Как сообщает Укргидрометцентр, ожидается погода без осадков. Ночью и утром в южной части, центральных, восточных областях и в Карпатском регионе местами туман.

Ветер южный, на юге и востоке страны – восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°, днем 18-23°; в Карпатах ночью местами 0-5° тепла, днем 12-17°.

В Киеве - без осадков. Ветер южный , 5-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 октября самая высокая температура днем была 23,4° в 2018 году, самая низкая ночью -4,9° в 1976 году.

Прогноз погоды на среду, 16 октября, по Украине:

Ужгород – +22...+24, переменная облачность, сухо

Львов – +21...+23, переменная облачность, сухо

Ивано-Франковск – +21...+23, переменная облачность, сухо

Тернополь – +19..+21, переменная облачность, сухо

Черновцы – +20...+22, переменная облачность, сухо

Хмельницкий – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Луцк – +19...+21, переменная облачность, сухо

Ровно – +19...+21, переменная облачность, сухо

Житомир – +19...+21, переменная облачность, сухо

Винница – +19...+21, переменная облачность, сухо

Одесса – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Николаев – +21...+23, переменная облачность, без осадков

Херсон – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Симферополь – +21...+23, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Черкассы – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Чернигов – +20...+22, переменная облачность, сухо

Сумы – +19...+21, переменная облачность, сухо

Полтава – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Днепр – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Запорожье – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Донецк – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Луганск – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Харьков – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Киев – +20...+22, переменная облачность, сухо

Прогноз погоды на 16 октября

Прогноз погоды на 17 октября

В четверг, 17 октября, также без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 17-22°.

В Киеве осадки не ожидаются. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 20-22°.

Напомним, два температурных рекорда были побиты в Киеве 13 октября, сообщила Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

Согласно наблюдениям, после полудня в воскресенье, 13 октября, столбик термометра в столице максимально поднялся до отметки +23,8°С, что на 0,4°С выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 2014 году.

Кроме того, среднесуточная температура воздуха 13 октября впервые за 139 лет составила +16,6°С, что на 0,4°С выше соответствующего рекордного значения для этого дня в 1896 году.

"Это первые, но, наверное, не последние рекорды нынешней осени", - прогнозируют в Центральной геофизической обсерватории.

Народный прогноз погоды

Низкие темные облака предвещают холод, а возможно, и снегопад.

Галки собираются стаями и кричат — будет ясная погода.

Воробьи перелетают стайками с места на место — перед ненастьем.

Если мыши копают норы на южную сторону — зима будет холодной.