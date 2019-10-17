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Боевики стреляли из минометов, зенитных установок и БМП: утренняя сводка ООС за 17 октября

Боевики стреляли из минометов, зенитных установок и БМП: утренняя сводка ООС за 17 октября
08:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ООС

Новости Украины:16 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня.

За минувшие сутки оккупанты 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"16 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня. ...За прошлые сутки, в результате обстрелов, один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один - получил ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 23 обстрела: семь раз возле Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-1 и БМП-2, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды неподалеку Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды в районе Песков - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза возле Лебединского - из минометов калибра 82 и 120 мм и гранатометов; дважды вблизи Марьинки - из станковых противотанковых гранатометов, РПГ и стрелкового оружия; возле Пищевика - из ручных противотанковых гранатометов; два раза неподалеку Чермалыка - из крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Талаковки - из стрелкового оружия; в районе Новомихайловки - из подствольных гранатометов; вблизи Тарамчука - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 7 обстрелов: трижды неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов; возле Зайцево - из станковых противотанковых гранатометов, минометов калибра 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2; возле Золотого, Новозвановки и Катериновки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В штабе сообщили, что за минувшие сутки, вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один – получил ранения.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли, отметили в штабе ООС.

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Россия, РФ, Донбасс, ВСУ, ООС.
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