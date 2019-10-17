Скачать
Четверг, 17.10.2019
Макрон и Меркель приветствуют "позитивные сдвиги в осуществлении Минских соглашений"
Макрон и Меркель приветствуют "позитивные сдвиги в осуществлении Минских соглашений"
Шевчук рассказал о "фракциях" внутри Конституционного суда
Шевчук рассказал о "фракциях" внутри Конституционного суда
Боксер из андеркарта Усика умер после боя
Боксер из андеркарта Усика умер после боя
Приметы и обряды на 17 октября - Ерофеев день, Ерофей Лешегон
Приметы и обряды на 17 октября - Ерофеев день, Ерофей Лешегон

Авто взорвалось в результате страшного ДТП на Одесщине

Авто взорвалось в результате страшного ДТП на Одесщине
09:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Автомобиль, столкнувшись со въездной стелой, взорвался с людьми внутри.

В село Дмитровка Килийского района Одесской области в результате ДТП погибли два человека, сообщил портал новостей "BessarabiaINFORM".

"Страшное ДТП, повлекшее смерть двоих людей, произошло сегодня, 16 октября, примерно в 22.30 на въезде в село Дмитровка Килийского района. Автомобиль, столкнувшись со въездной стелой, взорвался с людьми внутри… 30-летний житель Килии, который на днях стал отцом, и его пассажирка, жительница Белгород-Днестровского, погибли на месте", – сказано в сообщении на сайте издания в ночь на четверг.

В информации отмечается, что автомобиль направлялся со стороны Килии на большой скорости. Не справившись с управлением в условиях сильного тумана, на въезде в село водитель слетел с дороги и врезался в кирпичную стелу.

Юная гимнастка из Одесской получила благословение Папы Римского

Очевидцы пытались помочь водителю и пассажирка, но им это не удалось. По их словам, в результате сильного удара автомобиль загорелся, а через некоторое время произошел взрыв.

На месте работают представители полиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Одесская область.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
03 Эльза Хоск опубликовала соблазнительные фото в кровати
04 Президент подписал нововведения в закон о публичных закупках
05 Гончарук: Конкурс на топ-должности госслужбы продолжается
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Утренний дайджест: главные события Украины и мира 16 октября
Утренний дайджест: главные события Украины и мира 16 октября
Сухо и солнечно: прогноз погоды на 17-18 октября
Сухо и солнечно: прогноз погоды на 17-18 октября
Трамп написал официальное письмо Эрдогану
Трамп написал официальное письмо Эрдогану
Названа дата анонса нового смартфона Meizu
Названа дата анонса нового смартфона Meizu
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь