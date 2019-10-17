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МЧС России заявляет об очередном "гумконвое", который вторгся на Донбасс

МЧС России заявляет об очередном "гумконвое", который вторгся на Донбасс
11:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:Колонны доставят жителям Донбасса свыше 630 тонн гуманитарных грузов, в составе которых – детские продуктовые наборы.

МЧС России заявило о вторжении на временно оккупированные территории Донбасса очередного так называемого "гуманитарного конвоя".

Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

"Автомобили 87-й гуманитарной колонны МЧС России пересекли российско-украинскую границу", - сообщили в пресс-службе.

После этого колонна разделилась на две части – одна направится в Донецк, другая – в Луганск.

"Колонны доставят жителям Донбасса свыше 630 тонн гуманитарных грузов, в составе которых – детские продуктовые наборы", - утверждают в МЧС России.

Красный Крест направил на Донбасс 120 тонн гуманитарной помощи

Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые "гуманитарные конвои". Таможенную и пограничную службы Украины к осмотру этих грузовиков не допускают.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".

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МЧС России, Донбасс, Гумконвой, ОРДЛО.
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