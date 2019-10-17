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В Одесской области застрелили мужчину из охотничьего ружья

В Одесской области застрелили мужчину из охотничьего ружья
13:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По предварительной информации смерть наступила в результате выстрела из охотничьего ружья.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области в песчаном карьере обнаружен застреленный мужчина.

Как сообщили в Белгород-Днестровском отделе полиции, к правоохранителям поступило телефонное сообщение о том, что в песчаном карьере села Салаганы, который расположен рядом с ул. Южной города Белгород-Днестровский, обнаружен погибший местный житель.

При осмотре тела установлено, что на туловище, преимущественно на спине, - множественные ранения овальной формы. Как предполагается, они получены в результате попадания дроби охотничьего ружья. Других телесных повреждений не обнаружено.

"Предварительно, смерть наступила в результате множественных ранений из огнестрельного оружия", - отметили в отделе.

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Погибший был одет в камуфляжную форму зеленого цвета, берцы черного цвета, на его руках – белые (строительные) перчатки.

Отмечается, что мужчина ушел из дома 12 октября, около 17.00. Медики предварительно установили время смерти – с 17.00 до 24.00 того же дня.

По факту открыто производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время сотрудники Белгород-Днестровского отдела полиции устанавливают свидетелей преступления. Полиция просит всех, кто находился вблизи места происшествия и владеет какой-либо информацией (о преступниках, видевших подозрительных лиц и пр.), сообщить об этом в правоохранительные органы.

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Полиция, Одесская область, Белгород-Днестровский.
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