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Боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня: утренняя сводка ООС за 18 октября

Боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня: утренняя сводка ООС за 18 октября
08:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:С начала текущих суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Незаконные вооруженные формирования 29 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"17 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 29 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских установок калибра 122 мм, разнокалиберных минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия… За минувшие сутки, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 16 обстрелов: трижды у Водяного на Приазовье - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; пять раз неподалеку Павлополя - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды у Талаковки - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; два раза неподалеку Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе Березовой - из станковых противотанковых гранатометов; вблизи Пищевика и Лебединского - из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов; у Широкино - из стрелкового оружия.

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Также обстрелам подверглись населенные пункты: Новолуганское, Луганское, Золотое, Новозвановка, Гладосово, Крымское, Хутор Вильный, Попасная.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрелы: неподалеку Новотошковского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Золотого-4 - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - отметили в штабе ООС.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

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Россия, РФ, Донбасс, Операция Объединенных сил, ООС.
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