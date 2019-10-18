В Киеве ночью горела многоэтежка: спасатели эвакуировали два десятка человек

Новости Украины:Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Спасатели во время ликвидации пожара в многоэтажке в Днепровском районе столицы эвакуировали 21-го человека.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве, 17 октября в 20:08 к спасателям поступила информация о пожаре в многоэтажке по адресу улица Тычины, 16/2.

Согласно предварительным данным, пожар возник на балконе одной из квартир на десятом этаже с распространением огня на балконы 11, 12 и 13-го этажей жилого дома. В ходе ликвидации пожара из дома по лестничной клетке были эвакуированы 17 взрослых и четверо детей.

В 21:01 пожар был локализован, а в 21:30 - ликвидирован.

В результате пожара на 10-м этаже выгорел балкон, две комнаты и коридор квартиры, на 11-м этаже выгорел балкон, одна комната и коридор квартиры, на 12-м этаже выгорел балкон, на 13-м этаже поврежден балкон.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Причина возникновения пожара выясняется.