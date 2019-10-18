Скачать
Пятница, 18.10.2019
Кабмин вернул "Укрзализныцю" в сферу управления Мининфраструктуры
Кабмин вернул "Укрзализныцю" в сферу управления Мининфраструктуры
Загороднюк: Отвод войск будет проводиться поэтапно
Загороднюк: Отвод войск будет проводиться поэтапно
Букмекеры определили фаворита боя Гвоздик - Бетербиев
Букмекеры определили фаворита боя Гвоздик - Бетербиев
Певица Леди Гага упала со сцены во время шоу в Вегасе
Певица Леди Гага упала со сцены во время шоу в Вегасе

В Киеве ночью горела многоэтежка: спасатели эвакуировали два десятка человек

Смотрите фото (3)
В Киеве ночью горела многоэтежка: спасатели эвакуировали два десятка человек
10:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Спасатели во время ликвидации пожара в многоэтажке в Днепровском районе столицы эвакуировали 21-го человека.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве, 17 октября в 20:08 к спасателям поступила информация о пожаре в многоэтажке по адресу улица Тычины, 16/2.

Согласно предварительным данным, пожар возник на балконе одной из квартир на десятом этаже с распространением огня на балконы 11, 12 и 13-го этажей жилого дома. В ходе ликвидации пожара из дома по лестничной клетке были эвакуированы 17 взрослых и четверо детей.

В 21:01 пожар был локализован, а в 21:30 - ликвидирован.

В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

В результате пожара на 10-м этаже выгорел балкон, две комнаты и коридор квартиры, на 11-м этаже выгорел балкон, одна комната и коридор квартиры, на 12-м этаже выгорел балкон, на 13-м этаже поврежден балкон.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Киев, Пожар, ГСЧС, Днепровский район.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 18 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Солистка группы KAZKA завела всех своими пышными ягодицами в бикини (Фото)
03 Еще одного экс-нардепа задержали при попытке покинуть Украину
04 ВСК будет изучать "откуда растут корни" у каналов Медведчука
05 Продукты, которые улучшают работу сердца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бабье лето продолжается: прогноз погоды на 18-19 октября
Бабье лето продолжается: прогноз погоды на 18-19 октября
Курс валют на 18 октября: доллар перед выходными подешевел
Курс валют на 18 октября: доллар перед выходными подешевел
Генштаб: Россия готовит войска к широкомасштабной агрессии против Украины
Россия готовит войска к широкомасштабной агрессии против Украины
СМИ: Известны подробности грядущей свадьбы Дженнифер Лоуренс
СМИ: Известны подробности грядущей свадьбы Дженнифер Лоуренс
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь