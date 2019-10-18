Родителей убивших свою дочь суд отправил за решетку

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14:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд Сумской области приговорил к лишению свободы 29-летнего мужа и его 25-летнюю жену, из-за преступных действий которых умерла их 4-летняя дочь.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, приговором суда от 18 октября обвиняемых признали виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорили мужчину к 8 годам лишения свободы, женщину - к 4 годам.

По данным прокуратуры, трагедия произошла 13 июля 2018 года около 14.00. в с. Кальченки Белопольского района.

"В доме находились муж, жена и их дочь. Семья собиралась обедать. Девочка капризничала и отказывалась есть. Отец схватил двухлитровую пластиковую бутылку, которая была наполнена водой, и нанес ею два удара по голове ребенка, а потом еще и ударил ее кулаком в область головы. В то же время мать тоже нанесла девочке несколько ударов. После чего отец положил ребенка на кровать. На следующий день около 20.00 девочка умерла", - говорится в сообщении.

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Согласно заключению медиков, ребенок получил очаговую травму головного мозга, непосредственной причиной смерти является механическая асфиксия пищевыми массами.

Действия мужчины были квалифицированы по ч. 2 ст. 121 УК Украины, (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Женщине инкриминируется ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 3 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению) УК Украины.

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Сумская область, Полиция, Суд, Смерть.
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