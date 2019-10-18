Националисты на пороге суда требуют наказания Гладковскому (Видео)

Новости Украины:Активисты пикетируют Высший антикоррупционный суд с требованием арестовать Олега Гладковского.

Представители Нацкорпуса пикетируют Высший антикоррупционный суд с требованием арестовать бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского.

Как передает корреспондент, под зданием суда стоят несколько десятков представителей Нацкорпуса.

Они скандируют ”Гладковского за решетку” и требуют его ареста, а также наказания для всех причастных к команде экс-президента Петра Порошенко.

Глава "Евросолидарности" связывает задержания Пашинского и Гладковского с непопулярными действиями властей в экономической сфере.