Националисты на пороге суда требуют наказания Гладковскому (Видео)

Представители Нацкорпуса пикетируют Высший антикоррупционный суд с требованием арестовать бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского.
Как передает корреспондент, под зданием суда стоят несколько десятков представителей Нацкорпуса.
Они скандируют ”Гладковского за решетку” и требуют его ареста, а также наказания для всех причастных к команде экс-президента Петра Порошенко.
Глава "Евросолидарности" связывает задержания Пашинского и Гладковского с непопулярными действиями властей в экономической сфере.
Адвокат подал в суд из-за незаконного содержания под стражей его подзащитного Олега Гладковского.