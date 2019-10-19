ОБСЕ заметила на Донбассе грузовики с российской "гуманитаркой"

Новости Украины:СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе две колонны грузовиков из РФ.

В подконтрольных правительству Украины районах Донецкой и Луганской областей 17 октября были замечены две колонны грузовиков из Российской Федерации.

Об этом сообщается в ежедневном отчете СММ ОБСЕ №247/2019, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"17 октября в южных районах неподконтрольного правительству Луганска члены патруля Миссии видели автоколонну, которая заехала на парковочную площадку с севера. Автоколонна состояла из 10 грузовиков (без номерных знаков) с белыми прицепами, на которых был трехцветный флаг, используемый вооруженными формированиями, и надписи "Гуманитарная помощь от Российской Федерации" (на русском языке), а также 4 транспортных средств (1 с российскими номерными знаками и с табличками "ЛНР")", - говорится в отчете.

Кроме того, в тот же день на южной окраине н.п. Харцызск (неподконтрольный правительству, 26 км на восток от Донецка), наблюдатели видели "автоколонну из 25 грузовиков с российскими номерными знаками), при этом на двух из них была надпись на русском языке "Гуманитарная помощь от Российской Федерации". Автоколонну, которая двигалась на запад, сопровождали 5 транспортных средств с табличками "ДНР".

"Позже в тот же день тот же конвой был снова замечен в н.п. Макеевка (неподконтрольный правительству, 12 км на северо-восток от Донецка), когда он следовал по дороге в направлении границы с Российской Федерацией. На лобовом стекле всех грузовиков были картонные таблички с надписью "Пусто" на русском языке", - сообщили в Миссии.

Напоминаем, на протяжении прошлых суток, 18 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.