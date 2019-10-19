Суд или место для застолья: в Киевской области конвоиры устраивали "досуг" задержанным (Фото, Видео)

Новости Украины:Правоохранители устраивали подсудимым встречи с лицами с уголовным прошлым, на таких встречах разрешались телефоны, алкоголь и наркотики.

Вчера, 18 октября, в Киевской области правоохранители разоблачили преступную деятельность полицейских конвойной службы. Как оказалось, во время конвоирования членов преступной группировки, которые были задержаны в 2014 году за тяжелые преступления (бандитизм, разбойные нападения и незаконное хранение оружия), из СИЗО заседания у судовых заседаниях, конвоиры в комнатах для арестованных организовывали им встречи с посторонними лицами.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Начальник ГУ НП Киевской области сообщил, что следователи длительное время документировали преступную деятельность злоумышленников и после завершения досудебного расследования направили материалы уголовного производства в суд, чтобы подозреваемые получили предусмотренное законом наказание. Несмотря на это конвоиры устроили им "досуг" в подвальном помещении одного из городских райсудов Киевской области.

Правоохранители устраивали заключенным встречи с лицами с уголовным прошлым. Но помимо этого, у преступников были другие развлечения: застолья, к которым присоединялись и сами полицейские, им позволяли употреблять алкоголь и наркотики, а также пользоваться мобильными телефонами.

Когда сотрудники управления стратегических расследований прибыли на место, они обнаружили 5 подсудимых, 5 "гостей" и 4 правоохранители. У одного из посетителей были изъяты предмет, предполагаемый как травматический пистолет, мобильный телефон и шприцы.

Начальник полиции также отметил, что такие сотрудники порочат результат неустанной работ правоохранителей. В этой ситуации у него четкая и принципиальная позиция: только увольнения и никаких поблажек или оправданий, только справедливый приговор. Сотрудники Государственного бюро расследований уже проинформированы и готовы к действиям.

На время проведения служебной проверки, конвоиры отстранены от работы. Уже начато уголовное производство по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.