Скачать
Суббота, 19.10.2019
Главные события 18 октября: Госбюджет-2020, протесты в Барселоне, кризис в Северной Македонии, матч Шахтера, сериал "Ведьмак"
Главные события 18 октября: Госбюджет-2020, протесты в Барселоне, кризис в Северной Македонии, матч Шахтера, сериал "Ведьмак"
Украину не перестает прогревать осеннее тепло: погода на выходные
Украину не перестает прогревать осеннее тепло: погода на выходные
Гвоздик побеждал на карточках судей по итогам 9 раундов
Гвоздик побеждал на карточках судей по итогам 9 раундов
Приметы и обряды на 19 октября - День Фомы
Приметы и обряды на 19 октября - День Фомы

Суд или место для застолья: в Киевской области конвоиры устраивали "досуг" задержанным (Фото, Видео)

Смотрите фото (3)
Суд или место для застолья: в Киевской области конвоиры устраивали "досуг" задержанным (Фото, Видео)
09:20 Сегодня Телеграф Фото: Нацполиция

Новости Украины:Правоохранители устраивали подсудимым встречи с лицами с уголовным прошлым, на таких встречах разрешались телефоны, алкоголь и наркотики.

Вчера, 18 октября, в Киевской области правоохранители разоблачили преступную деятельность полицейских конвойной службы. Как оказалось, во время конвоирования членов преступной группировки, которые были задержаны в 2014 году за тяжелые преступления (бандитизм, разбойные нападения и незаконное хранение оружия), из СИЗО заседания у судовых заседаниях, конвоиры в комнатах для арестованных организовывали им встречи с посторонними лицами.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Начальник ГУ НП Киевской области сообщил, что следователи длительное время документировали преступную деятельность злоумышленников и после завершения досудебного расследования направили материалы уголовного производства в суд, чтобы подозреваемые получили предусмотренное законом наказание. Несмотря на это конвоиры устроили им "досуг" в подвальном помещении одного из городских райсудов Киевской области.

Правоохранители устраивали заключенным встречи с лицами с уголовным прошлым. Но помимо этого, у преступников были другие развлечения: застолья, к которым присоединялись и сами полицейские, им позволяли употреблять алкоголь и наркотики, а также пользоваться мобильными телефонами.

Когда сотрудники управления стратегических расследований прибыли на место, они обнаружили 5 подсудимых, 5 "гостей" и 4 правоохранители. У одного из посетителей были изъяты предмет, предполагаемый как травматический пистолет, мобильный телефон и шприцы.

Начальник полиции также отметил, что такие сотрудники порочат результат неустанной работ правоохранителей. В этой ситуации у него четкая и принципиальная позиция: только увольнения и никаких поблажек или оправданий, только справедливый приговор. Сотрудники Государственного бюро расследований уже проинформированы и готовы к действиям.

В Киеве полиция разоблачила дом плотских утех (Фото, Видео)

На время проведения служебной проверки, конвоиры отстранены от работы. Уже начато уголовное производство по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Киевская область, Наркотики, Алкоголь, Правоохранители, УК Украины, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 От лютых заморозков до слякоти: синоптики ждут рекордную зиму
02 Генпрокурор рассказал, почему Порошенко не объявлено ни одного подозрения
03 Женись на мне: Дженнифер Лопес в роскошном свадебном платье (Фото)
04 Гвоздик - Бетербиев: события боя (Видео)
05 Ученые разгадали загадку первого взрыва сверхновой, замеченной 2000 лет назад
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Японии помилуют более пол миллиона заключенных
В Японии помилуют более пол миллиона заключенных
Официальный курс валют на 19 октября: стоит ли ждать каких-то изменений
Курс валют на 19 октября
Как украинцы называют своих детей: популярные имена 2019 года
Как украинцы называют своих детей: популярные имена 2019 года
Volkswagen обновила свой кроссовер Tiguan (Фото)
Volkswagen обновила свой кроссовер Tiguan (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь