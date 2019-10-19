ВСУ на Донбассе тренировались бить из "ОСА" при поддержке МиГ-29 и Су-25 (Видео)

В районе операции Объединенных сил прошли учения по противовоздушной обороне. Как сообщается на сайте Минобороны, в рамках командно-штабных учений прошла тренировка зенитно-ракетной батареи "ОСА" по отражению воздушного удара и прикрытию определенных объектов инфраструктуры. К маневрам присоединились расчеты ПЗРК "ОСА", "Игла" и ЗУ 21-2. Взаимодействовали зенитно-ракетные подразделения с Воздушными силами, которые были представлены самолетами МиГ-29 и Су-25. Также к тренировке привлекались радиолокационные средства полка, осуществлявшие разведку воздушного пространства. "С поставленной задачей подразделения справились и показали высокий уровень обученности и слаженности действий. В случае реальной атаки агрессора зенитно-ракетные подразделения способны дать эффективный отпор врагу", - сказано в сообщении.