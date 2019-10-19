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Завтра Украину окутает туман: водителям дали советы

Завтра Украину окутает туман: водителям дали советы
13:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Укргидрометцентр предупреждает о сильном тумане 1-го уровня опасности.

Ночью и утром в воскресенье, 20 октября, в Украине ожидается туман, из-за чего будет ограниченная видимость, в том числе на дорогах. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"20 октября ночью и утром в южных, восточных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении синоптиков.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;

  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

  • избегать резких маневров на дороге.

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять теплая и сухая воздушная масса. 

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Украина, Погода, Опасность, Туман, Прогноз погоды.
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