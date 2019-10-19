Завтра Украину окутает туман: водителям дали советы

Новости Украины:Укргидрометцентр предупреждает о сильном тумане 1-го уровня опасности.

Ночью и утром в воскресенье, 20 октября, в Украине ожидается туман, из-за чего будет ограниченная видимость, в том числе на дорогах. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"20 октября ночью и утром в южных, восточных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении синоптиков.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять теплая и сухая воздушная масса.