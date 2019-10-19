Двое полицейский в Одессе "погорели" на взятке

Новости Украины:В Одессе при получении 5 тыс. долл. взятки задержаны два офицера полиции.

В Одессе задержаны два офицера полиции при получении взятки 5 тыс. долл. от подозреваемого в угоне автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, вчера правоохранители разоблачили на взятке заместителя начальника одного из отделений полиции в Одессе и оперуполномоченного.

Двух офицеров с поличным задержали правоохранители при получении 5 тыс. долл. от мужчины за непривлечение его к уголовной ответственности за якобы совершенный угон автомобиля.

Как отметили в пресс-службе, областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им мер пресечения.

Как сообщили в территориальном управлении ГБР, взятка передавалась правоохранителям через посредника - бывшего сотрудника полиции.

Полицейские задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения второй части неправомерной выгоды – 3 тыс. долл., первую часть они получили ранее.

В региональном главке Нацполиции источник уточнил, что задержаны сотрудники Хмельницкого отделения полиции.