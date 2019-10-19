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В Черкассах произошло ДТП: пострадали две женщины и ребенок

В Черкассах произошло ДТП: пострадали две женщины и ребенок
23:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото:Нацполиция

Новости Украины:В Черкассах в результате ДТП пострадали две женщины и трехлетний ребенок.

В Черкассах на улице Гагарина в результате дорожно-транспортного происшествия в субботу вечером с участием двух легковых автомобилей пострадали две женщины и трехлетняя девочка, сообщила пресс-служба областной патрульной полиции.

"По словам свидетелей, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Subaru Forester. На время совершения ДТП в последнем транспортном средстве находились две женщины, 1962 и 1994 рождения, а также малолетний ребенок, девочка 2016 рождения. Их госпитализировали в 3-ю городскую больницу", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что водители в дорожной аварии не травмировались.

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ДТП, Авария, Полиция, Черкащина, Нацполиция.
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