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В Харьковской области состоялись учения с резервистами (Фото)

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В Харьковской области состоялись учения с резервистами (Фото)
23:50 Сб, 19 Октябрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: armyinform.com.ua

Новости Украины:На Харьковщине прошли учения резервного состава.

На Харьковщине в рамках единого стрелкового дня состоялись практические занятия с резервистами и военнообязанными оперативного резерва II очереди.

Об этом сообщается на сайте Армия Inform.

"К занятиям были привлечены более 130 человек батальонов территориальной обороны из нескольких военкоматов города и области. Воины-резервисты выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия. Также под руководством инструкторов отработали практические вопросы действий солдата во время боя, обращения со стрелковым оружием, предоставление домедицинской помощи раненому в полевых условиях, ориентирование на местности и т.д. ", - говорится в сообщении.

По словам военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата полковника Юрия Калгушкина, практические занятия на полигоне - неотъемлемая часть в подготовке оперативного резерва.

"Кроме стрельбы из оружия, отрабатывается ряд других вопросов, направленных на улучшение профессионального уровня каждого бойца", - сказал он.

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В конце занятий резервисты и военнообязанные получили индивидуальные оценки по огневой, инженерной и тактико-специальной подготовкам.

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Резерв, Армия, ВСУ, Харьковщина.
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