Полиция расследует причины смерти 17-летнего юноши на железной дороге

Новости Украины:Во Львовской области на станции Красное Бугского района нашли тело 17-летнего жителя Львова.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"Около 20:30 на станции Красное Бугского района, перед грузовым поездом №1476 в составе 65 вагонов сообщением "Здолбунов-Львов" было обнаружено тело жителя Львова 2002 года рождения (смерть до приезда скорой медицинской помощи). Задержка движения грузового поезда и пассажирского поезда №144 сообщением "Ворохта-Киев" по станции Красное составляла 00:55 мин.", - сообщили в департаменте.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщалось ранее, во Львовской области 64-летняя жительница Львовской области сдала в полицию арсенал оружия.