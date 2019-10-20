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Киевская ОГА осталась без головы: Бно-Айриян подал в отставку

Киевская ОГА осталась без головы: Бно-Айриян подал в отставку
13:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна на должность главы Киевской ОГА 10 июля этого года.

Глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, обнародовав копию заявления.

"Прошу принять мою отставку с должности главы Киевской областной государственной администрации", - говорится в документе.

Сам документ датирован 20 октября.

В посте чиновник также процитировал одного из героев "Сада Гефсиманского" Андрея Чумака: "Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды - морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть".

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Как сообщалось, Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна на должность главы Киевской ОГА 10 июля этого года.

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Киев, Отставка, Киевская ОГА, Михаил Бно-Айриян.
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