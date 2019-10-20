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Украинский консул посетил политзаключенного Коломийца в тюрьме РФ

Украинский консул посетил политзаключенного Коломийца в тюрьме РФ
15:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Андрея Коломийца задержали на территории Кабардино-Балкарии в мае 2015 года по подозрению в хранении наркотиков.

Украинского политического заключенного, участника Майдана Андрея Коломийца 17 октября 2019 года посетил в колонии Краснодарского Края украинский консул Тарас Малышевский.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

По информации супруги украинца Галины Коломиец, консул поддержал Андрея морально, интересовался состоянием его здоровья. Общение Коломийца с консулом, как обычно, проходило под камерами и в присутствии сотрудников колонии.

Андрей Коломиец благодарит украинское консульство за поддержку, а также всех неравнодушных людей, которые борются за освобождение всех украинских политзаключенных, оказавшихся в российских и крымских местах несвободы, отмечается в информации Крымской правозащитной группы.

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Как сообщалось, Андрея Коломийца содержат в колонии Краснодара, где "наиболее жесткие условия содержания" по сравнению с другими российскими колониями, где находятся граждане Украины. В частности, Коломийцу не оказывают необходимую медицинскую помощь, его здоровье ухудшается.

Украинского активиста Евромайдана Андрея Коломийца задержали на территории Кабардино-Балкарии в мае 2015 года  по подозрению в хранении наркотиков. После задержания его доставили в аннексированный Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских "беркутовцев". Генпрокуратура Украины опровергла участие украинца Андрея Коломийца в атаках на "Беркут".

В июне 2016 года российский суд в аннексированом Крыму приговорил Коломийца к 10 годжам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Российская правозащитная организация "Мемориал" считает Андрея Коломийца политзаключенным и требует его немедленного освобождения.

В апреле 2017 года Коломиец подал жалобу в Европейский суд по правам человека.

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Крым, РФ, Андрей Коломиец, Политзаключенный, Тарас Малышевский.
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