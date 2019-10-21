Очередях на КПВВ в районе ООС застряло около 260 автомобилей

Новости Украины:В Госпогранслужбе сообщили, что по состоянию на утро понедельника, 21 октября, в очередях на КПВВ в ООС находилось почти три сотни автомобилей.

Утром в понедельник, 21 октября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях находились 260 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/70; "Марьинка" - 30/50; "Новотроицкое" - 20/60; "Гнутово" - 0/10", - говорится в сообщении.

Кроме того сообщается, что 20 октября пограничники Донецкого отряда совместно с представителями ГФС, из состава Объединенных сил, пресекли попытку нарушения правил перемещения товаров через линию разграничения в КПВВ "Новотроицкое", а именно автозапчастей и спортивного питания на общую сумму более 26 тысяч гривен. Товар изъят и передан представителям ГФС для принятия соответствующего правового решения.

Также военнослужащие Краматорского отряда в КПВВ "Марьинка" обнаружили автомобиль Audi украинской регистрации, который находился в розыске по базам данных "Интерпола". Водитель - гражданин Украины направлялся на ВОТУ. По данному факту сообщено представителей Национальной полиции.

Сегодня утром все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннему графику и работают в штатном режиме.