Ситуация на Донбассе: 4 вооруженные провокации от противника

Новости Украины:Боевики с полуночи осуществили четыре обстрела в зоне ООС, без потерь.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в понедельник осуществили четыре обстрела позиций операции Объединенных сил, потерь среди украинских военных нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, 21 октября, российско-оккупационные войска осуществили 4 вооруженные провокации на линии боевого соприкосновения, применяя гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

Так, под вражеским огнем оказались украинские военнослужащие в районах населенных пунктов Попасная, Пищевик, Водяное и Авдеевка.

"По имеющейся информации с начала текущих суток потерь среди наших героев в результате вражеского огня нет", - отметили в Минобороны.