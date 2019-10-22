Полиция: на Киевщине неизвестные стреляли после ДТП, введена операция "Сирена"

Новости Украины:В Княжичах на Киевщине неизвестные стреляли после ДТП, раненный госпитализирован.

В с.Княжичи Броварского района Киевской области группа неизвестных совершила выстрелы в водителя автомобиля после ДТП, объявлен план перехват, сообщили в ГУ Нацполиции Киевской области.

"Предшествовала этому инциденту дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль, двигавшийся навстречу, столкнулся с автомобилем потерпевшего, и неизвестные открыли огонь. Сейчас раненый водитель находится в больнице", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

На месте работают руководство Главного управления полиции области, следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции и криминалистическая лаборатория.

"С целью задержания вооруженных злоумышленников на территории Киевщины введена полицейскими специальная операция "Сирена". Правоохранители обращаются к гражданам с пониманием отнестись к остановке транспортных и проверки транспортных средств", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.