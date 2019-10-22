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Кличко созывает Киевсовет: дата и цели

Кличко созывает Киевсовет: дата и цели
10:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Мэр Киева Виталий Кличко распорядился провести сессию горсовета в четверг.

Сессия Киевского городского совета пройдет 24 октября вместо не состоявшейся 19 сентября, начнется в 10.00.

"Внести изменения в распоряжение Киевского городского головы от 02.08.2019 №692 "О созыве IX сессии Киевского городского сонета VIII созыва" (с изменениями), а именно… цифры и слова "19 сентября 2019 года" заменить цифрами и словами "24 октября 2019 года", - говорится в тексте распоряжения киевского городского головы Виталия Кличко от 21 октября, скан-копию которого опубликовал на своей странице в соцсети Facebook секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив.

При этом сам Прокопив подтвердил, что пленарное заседание на текущей неделе состоится и начнется в 10.00.

17 сентября Кличко сообщил, что руководители всех пяти фракций Киевского городского совета договорились провести в четверг, 19 сентября, сессию горсовета для решения безотлагательных для жизнедеятельности столицы вопросов: социальных выплат, надбавок педагогам, зарплаты транспортникам, подготовки Киева к отопительному сезону. Он также отметил, что в среду, 18 сентября, лидеры фракций горсовета проведут заседание фракций и выяснят количество депутатов, которые придут на сессию.

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19 сентября Кличко сообщил, что Киевсовет вновь не собрал кворум для сессии (на заседании зарегистрировалсь 38 депутатов при минимально необходимом 61) и обратился в Верховную Раду относительно его роспуска и назначения досрочных выборов в столице. Перед этим аналогичная ситуация сложилась на заседании 12 сентября.

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, Киевский городской совет.
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