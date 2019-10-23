Ситуация на Донбассе: один украинский военнослужащий погиб

Новости Украины:Оккупанты 24 раза нарушили режим прекращения огня.

За прошедшие сутки на Донбассе погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил, трое ранены и травмированы.

Как отмечается в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook, 22 октября оккупанты 24 раза нарушили режим прекращения огня. Они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Кроме того, зафиксирован огонь снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 10 обстрелов, в районе ответственности ОТГ "Север" - 14 обстрелов.

"За минувшие сутки в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил, два - получили ранения, а еще один - получил боевое травмирование", - говорится в сводке.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.