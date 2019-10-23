В Киеве пожарные боролись согнем в частном доме

Новости Украины:В результате пожара повреждены второй, третий и чердачный этажи дома.

В Подольском районе Киева пожарные ликвидировали пожар в частном жилом доме. Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.

23 октября в 00:57 спасателям поступила информация о пожаре на ул. Брестской в Подольском районе столицы. На месте пожарные установили, что горит второй, третий и чердачный этажи трехэтажного жилого дома.

В 2:17 пожар был локализован, а в 02:45 - ликвидирован.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Как сообщалось ранее, на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Иране произошел пожар.