Скачать
Среда, 23.10.2019
Реформа местного самоуправления: в ОП объяснили необходимость внесения изменений в Конституцию
Реформа местного самоуправления: в ОП объяснили необходимость внесения изменений в Конституцию
Кабмин обновил прогноз роста ВВП
Кабмин обновил прогноз роста ВВП
Александрия вылетела во Францию, прождав 5 часов из-за тумана
Александрия вылетела во Францию, прождав 5 часов из-за тумана
Трансгендер подал в суд на голливудскую актрису: детали
Трансгендер подал в суд на голливудскую актрису: детали

Похищение младенца на Киевщине: полиция дала отбой спецоперации

Похищение младенца на Киевщине: полиция дала отбой спецоперации
16:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Полицейские нашли легковушку, на которой похитили ребенка в Коцюбинском, водителя допрашивают.

В среду днем правоохранители обнаружили легковой автомобиль, на котором скрылась неизвестная женщина, похитившая младенца в пгт Коцюбинское (Киевская обл.), сообщает полиция Киевской области.

"В 15:20 дан отбой по полицейскому плану-перехвату. Авто по ориентированию остановила патрульная полиция Киева. Сейчас водитель дает показания следователям", - сообщается на странице облполиции в соцсети Фейсбук в среду днем.

Вместе с тем, уголовная полиция Киевской области продолжает осуществлять неотложные поисковые мероприятия для установления местонахождения похитительницы и малыша.

Психоневрологический интернат на Хмельнитчине сдавал пациентов в трудовое рабство

Как сообщалось, утром 23 октября в пгт Коцюбинское неизвестная женщина похитила 3-месячного ребенка у матери и скрылась в неизвестном направлении на автомобиле.

Правоохранители ввели в Киевской области план-перехват.

Полиция сообщает приметы злоумышленницы: черные волосы, была в очках, одета в жилетку синего цвета и джинсы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киевская область, Похищение, Коцюбинское, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие народные способы чистки кровеносных сосудов
02 Шахтер 2:2 Динамо З: события матча
03 Медики рассказали, как правильно закусывать спиртное
04 Названы способы сделать кофе вкуснее и полезнее для здоровья
05 Эти продукты можно есть на ужин без вреда для фигуры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Одесса получила новую партию катеров Island (Фото)
Одесса получила новую партию катеров Island (Фото)
Напавшему на Dzidzio россиянину грозит до 4 лет тюрьмы
Напавшему на Dzidzio россиянину грозит до 4 лет тюрьмы
&quot;Странный архаизм&quot;: Дубилет о судьбе &quot;Урядового Кур‘єра&quot;
"Странный архаизм": Дубилет о судьбе "Урядового Кур‘єра"
Точнее чем CRISPR: представлено новый метод генного редактирования
Точнее чем CRISPR: представлено новый метод генного редактирования
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь