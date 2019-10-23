Похищение младенца на Киевщине: полиция дала отбой спецоперации

Новости Украины:Полицейские нашли легковушку, на которой похитили ребенка в Коцюбинском, водителя допрашивают.

В среду днем правоохранители обнаружили легковой автомобиль, на котором скрылась неизвестная женщина, похитившая младенца в пгт Коцюбинское (Киевская обл.), сообщает полиция Киевской области.

"В 15:20 дан отбой по полицейскому плану-перехвату. Авто по ориентированию остановила патрульная полиция Киева. Сейчас водитель дает показания следователям", - сообщается на странице облполиции в соцсети Фейсбук в среду днем.

Вместе с тем, уголовная полиция Киевской области продолжает осуществлять неотложные поисковые мероприятия для установления местонахождения похитительницы и малыша.

Как сообщалось, утром 23 октября в пгт Коцюбинское неизвестная женщина похитила 3-месячного ребенка у матери и скрылась в неизвестном направлении на автомобиле.

Правоохранители ввели в Киевской области план-перехват.

Полиция сообщает приметы злоумышленницы: черные волосы, была в очках, одета в жилетку синего цвета и джинсы.