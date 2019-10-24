В оккупированном Крыму с начала года - 126 арестов

Новости Украины:За 9 месяцев 2019 года правозащитники зарегистрировали в оккупированном Крыму 126 задержаний и 587 нарушений права на справедливый суд.

О росте нарушений прав человека в среду на пресс-конференции в Киеве рассказал глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев. По его словам, это означает, что задержания происходили практически через день, а несправеливость российской судебной системы испытывали ежедневно не менее двух крымчан.

“За отчетный период на полуострове зафиксировано 80 обысков, 126 задержаний, 169 допросов, опросов, "бесед", 282 ареста, включая 213 случаев продления срока ареста, 578 случаев нарушения права на справедливый суд”, - сообщил Бариев.

Кроме того, рассказал он, в Крыму задокументировано 90 случаев нарушений на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, 69 фактов незаконного этапирования политзаключенных и 13 случаев ненадлежащих условий или ужесточения условий содержания арестованных политзаключенных.

Как отметил правозащитник, наибольшему преследованию со стороны российских властей на полуострове подвергаются крымские татары.

По его словам, из 80 обысков - 62 были проведены в домах крымских татар, из 126 задержаний - 113 коснулись крымских татар, из 169 допросов — 115 были проведены в отношении крымских татар, а из 282 арестованных — 196 были представителями коренной национальности Крыма.