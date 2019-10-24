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Автобус международного сообщения попал в ДТП на Ривненщине

Автобус международного сообщения попал в ДТП на Ривненщине
09:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:Обстоятельства происшествия устанавливают работники полиции.

В Ривненской области, неподалёку от села Федоровка Сарненского района, автобус "Неоплан", следовавший из Киева в Варшаву, столкнулся с грузовиком.

Как сообщили корреспонденту в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Ривненской области, ДТП произошло сегодня в 3.25 ночи.

"В результате ДТП второй водитель, который находился с правой части автобуса, погиб на месте происшествия. Трое пассажиров автобуса (взрослые) с забойными ранами госпитализированы в травматологическое отделение Сарненской ЦРБ. В автобусе находился 31 пассажир, из них 13 подростков (13-16 лет). Остальные пассажиры после осмотра работников медицинской помощи от госпитализации отказались", - сообщили в пресс-службе.

В Николаевской области правоохранители расследуют обстоятельства смертельной ДТП

Работники Нацполиции и спасатели доставили пассажиров с места ДТП в актовый зал административного здания патрульной полиции в городе Сарны.

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ДТП, Ривненская область, Автобус, ГСЧС, Сарны, Нацполиция.
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