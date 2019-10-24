Потери Нацгвардии: на Донбассе погиб старшина Дмитрий Антыков

Новости Украины:По сообщению пресс-службы Национальной гвардии, военнослужащий погиб вовремя выполнения боевого задания.

В районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевого задания погиб старшина Национальной гвардии Украины Дмитрий Антыков.

Как сообщает пресс-служба Бригады быстрого реагирования НГУ, 23 октября на передовой погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи гостомельской Бригады быстрого реагирования НГУ Антыков.

"Он был замечательным побратимом и профессиональным артиллеристом, преданно любил свою жену, всегда помогал и поддерживал своих друзей и был настоящим патриотом Украины.

Весь личный состав Национальной гвардии Украины скорбит вместе с родными и близкими Дмитрия", - сказано в сообщении.

По данным пресс-центра операции Объединенных сил, 23 октября на Донбассе потерь среди украинских военных не было.