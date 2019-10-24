Нацгвардия скорбит: в ООС погиб украинский военный

Новости Украины:На Донбассе погиб 23-летний военный Национальной гвардии Украины.

Главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи Гостомельской бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Дмитрий Антиков погиб 23 октября на передовой во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил на востоке Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины

Отмечается, что погибшему артиллеристу было 23 года.

"Он был замечательным побратимом и профессиональным артиллеристом… Весь личный Национальной гвардии Украины в искренней скорби вместе с родными и близкими Дмитрия", - говорится в сообщении.