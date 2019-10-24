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Вспышка дифтерии в Ужгороде: медицинский факультет УНУ закрыли на карантин

Вспышка дифтерии в Ужгороде: медицинский факультет УНУ закрыли на карантин
11:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам ректора университета Василия Калия, такое решение было принято с целью предупреждения распространения инфекции.

На медицинском факультете № 2 Ужгородского национального университета из-за вспышки дифтерии среди студентов введен карантин.

Об этом сообщил декан медицинского факультета №2 Василий Калий.

По его словам, вчера ректорат довел до сведения руководства факультета информацию о введении ограничительных мер, а именно карантина, на факультете. Эти ограничительные меры будут предусматривать отмену теоретическх занятий, а также проведения практических занятий в больницах и других медицинских учреждениях Ужгорода.

"Дело в том, что для проведения практических занятий студенты должны посещать медицинские учреждения, где пациенты и так с ослабленным иммунитетом. Поэтому с целью предупреждения распространения инфекции и было принято решение о введении таких мер", - уточнил Калий.

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Он также добавил, что сразу после того, как возникла проблема, на факультете начали комплекс мероприятий по рекомендациям эпидемиологов. Обследование прошли все студенты, при визуальном осмотре которых врачи имели определенные предостережения.

Сегодня, по словам Калия, состоится заседание противоэпидемической комиссии при Ужгородском горсовете, на котором могут быть приняты другие решения.

17 октября с диагнозом дифтерия был госпитализирован студент-иностранц, который учится на 5-м курсе медицинского факультета Ужгородского национального университета.

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22 октября вечером в областную инфекционную больницу были госпитализированы еще двое пациентов с диагнозом "дифтерия миндалин, легкое развитие".

23 октября дополнительно у 12 человек лабораторно определили палочку дифтерии.

Как известно, на медицинском факультете № 2 Ужгородского национального университета учатся 1400 студентов-иностранцев.

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Закарпатье, Ужгород, Дифтерия, Карантин.
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